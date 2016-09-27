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نيابة قنا تحقق مع 3 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان

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نيابة قنا تحقق مع 3 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان نيابة قنا تحقق مع 3 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان

>قنا – هند المغربى

بدأت النيابة العامة بنقادة جنوب محافظة قنا التحقيقات مع 3 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالتنسيق والأمن الوطنى، ألقت القبض على كل من "أحمد.ص.خ"، 35 عامًا، تاجر، و"محمد.م.ع"، 33 سنة، موظف، و"أحمد م ع"، مدرس، مقيمين نقادة.

 

وأفادت الأجهزة الأمنية أنه عثر بحوزة المتهم الأخير على أوراق تنظيمية تابعة لجماعة الإخوان وكيسة كومبيوتر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كيسة الكمبيوتر المتحفظ عليها.

 


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