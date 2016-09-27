انطلاق أولى حلقات برنامج «عمرو أديب» السبت.. وحلقة مسجلة مع حسين سالم

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عبر صفحته الرسمية على تويتر، عن انطلاق أولى حلقات برنامجه الجديد ” كل يوم” على شاشة ONTV، السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءًا.

وسجل «أديب»، حلقة مع رجل الأعمال حسين سالم للحديث معه عن عدم عودته لمصر بالرغم من المصالحه التي أجريت مؤخرًا، كما أشار أديب إلى أول ظهور لعائة سالم خلال الحلقة.

وكانت وكالة بروموميديا قد تعاقدت مؤخرًا مع الفنانة رجاء الجداوي والدكتور سعد الدين الهلالي على المشاركة في تقديم فقرات بالبرنامج، كما من المقرر انضمام الإعلامية رانيا بدوي إلى البرنامج.