إزالة المنازل العشوائية بالقابوطى ببورسعيد بعد حصول أصحابها على أراضى

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى فى بورسعيد أنه تم إستئناف أعمال هدم وإزالة عدد من المنازل العشوائيه بمنطقه القابوطى بعد حصول أصحابها على أراضى بديلة بالمنطقة فى إطار خطه تطوير المناطق العشوائيه التى تنفذها الدوله تمهيدا لتسليمهم الأراضى المخصصه لهم بعد ثبوت أحقياتهم بقرارات من لجنه تطوير القابوطى.

لافتا إلى أنه تم هدم عدد من المنازل ببلوك رقم 9 فى ضوء خطه تطوير منطقه القابوطى التى شارفت على الإنتهاء بعد أن تم عمل البحوث الميدانيه من قبل اللجنه التى قامت بتسليم الوحدات السكنيه وقطع الأراضى لأصحابها وجارى العمل على تسليم باقى الأحقيات التى خصصت لهم كوحدات سكنيه بعد إجراء القرعه العلنيه بمشروع لـ 19عماره بالضواحى.

فيما أكد رخا بأنه جارى الآن الإنتهاء من التشطيبات النهائيه لتوصيل المرافق الأساسيه للمشروع تمهيدا لإنتقالهم إلى هذه الوحدات. وأكد رخا أن منطقه القابوطى تعد من أكبر المناطق العشوائيه التى يتم تطويرها فى مصر حيث يصل عدد سكانها إلى حوالى 40 ألف نسمه.

وفى سياق متصل قال رخا أن لجنه التطوير بذلت جهودا مضنيه على مدار الشهور الماضيه لضمان وصول الأحقيات لمستحقيها لتحقيق العدالة الإجتماعية.