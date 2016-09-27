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"الأقباط الإنجيلين" بالإسماعيلية توزع مستلزمات على 300 طالب غير قادر

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"الأقباط الإنجيلين" بالإسماعيلية توزع مستلزمات على 300 طالب غير قادر "الأقباط الإنجيلين" بالإسماعيلية توزع مستلزمات على 300 طالب غير قادر

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال عاطف جندى بشاى المدير التنفيذى للجمعية الحديثة للأقباط الإنجيليين، ومقرها القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إن الجمعية وزعت مستلزمات دراسية على 300 طالب وطالبة، بضواحى مدينة الإسماعيلية ومدينة القنطرة غرب وقرية البياضية وبالمدارس الحكومية.

 

وأشار المدير التنفيذى للجمعية الحديثة للأقباط الإنجيليين، إلى أن هذه الهدايا مقدمة من أعضاء الجمعية، من تجار القنطرة غرب للمساهمة فى توفير مستلزمات طلاب المدارس غير القادرين، مؤكدا على دور الجمعية فى المشاركة المجتمعية، وتقديم الخدمات لجميع المواطنين فى المناسبات المختلفة.


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