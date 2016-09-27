مفاجآت مذهلة فى سماعات آبل الجديدة

أعلن نائب رئيس التسويق لشركة “أبل” فيل شيلر، عن إصدار أول سماعات رأس لاسلكية AirPods في المؤتمر الذي انعقد في سان فرانسيسكو.

والمميز في هذه السماعات أنها ليست مخصصة للهاتف الذكي أيفون 7 فقط، بل يمكنها العمل على أجهزة آبل الأخرى وحواسيب ماك.

لا تحتوي سماعات AirPods على أزرار أو مفاتيح للتحكم بها، وهذا ما يجعل التعامل معها سهلا جدا، كل ما عليك فعله هو إخراجها من علبة الشحن الخاصة بها، وبعد ذلك ستتصل تلقائيا بالجهاز المطلوب سواء أكان أيفون أو أيباد أو ماك.

قم بالنقر المزدوج على السماعات وسيتم تنشيط المساعد الصوتي سيري، الذي تستطيع إعطائه أوامر صوتية تسمح لك بالتبديل بين المسارات وقوائم التشغيل وضبط مستوى الصوت والتحقق من صلاحية البطارية.

وعندما يضع المستخدم سماعات AirPods في أذنه يبدأ تشغيل الموسيقى تلقائيا، وعندما يزيلها تتوقف الموسيقى من نفسها.

وإذا كنت ترغب في إجراء مكالمة يمكنك إزالة سماعة واحدة فقط وسيفهم أيفون تلقائيا متى يجب تشغيل المكريفون ومتى يمكنه إعادة تشغيل الموسيقى. وزودت السماعات ببطارية تكفي لمدة 5 ساعات متواصلة من الموسيقى، بالإضافة إلى أن غطاء الشحن الخاص بها قادر على شحنها لمدة يوم كامل. وسيتم بيع AirPods في الولايات المتحدة بسعر 159 دولارا.