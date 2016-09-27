أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. رئيس مدينة ببني سويف يتفقد المدارس ويمتحن التلاميذ

Google+ Print

unnamed (28)

تفقد اليوم الإثنين المحاسب خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة ناصر ببني سويف،  عدداً من المدارس بقري المركز للإطمئنان علي سير العملية التعليمية ونسبة حضور الطلبة بالفصول .

وقام رئيس مدينة ناصر أثناء جولتة بإعطاء مسائل حسابية للتلاميذ كإختبار ذكاء لهم وتحفيز التلاميذ الأذكياء منهم بمبالغ مالية .

وقال عويس في تصريح خاص ” لأونا ” إنة تفقد منذ الصباح الباكر عدد كبير من المدارس بالمركز للإطمئنان علي نسبة الحضور وتلقي أي شكاوي قد تعرقل العملية التعليمية .

unnamed (29)

unnamed (31)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا