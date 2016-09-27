بالصور.. رئيس مدينة ببني سويف يتفقد المدارس ويمتحن التلاميذ
تفقد اليوم الإثنين المحاسب خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة ناصر ببني سويف، عدداً من المدارس بقري المركز للإطمئنان علي سير العملية التعليمية ونسبة حضور الطلبة بالفصول .
وقام رئيس مدينة ناصر أثناء جولتة بإعطاء مسائل حسابية للتلاميذ كإختبار ذكاء لهم وتحفيز التلاميذ الأذكياء منهم بمبالغ مالية .
وقال عويس في تصريح خاص ” لأونا ” إنة تفقد منذ الصباح الباكر عدد كبير من المدارس بالمركز للإطمئنان علي نسبة الحضور وتلقي أي شكاوي قد تعرقل العملية التعليمية .