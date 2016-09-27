فرنسا تعلن إطلاق خدمة اتصال «عشوائية» لدعم السياحة

إذا اخترت أن تكون وجهتك السياحية فرنسا، فالآن لديك رقم هاتف خاص يمكنك من الاتصال بمواطن فرنسي بطريقة عشوائية يكون جاهزًا للإجابة عن جميع تساؤلاتك.

بدأت فرنسا بتنفيذ هذه الفكرة في 15 سبتمبر، وهي تتيح لأي شخص الاتصال بفرنسا من جميع أنحاء العالم عن طريق استخدام الرقم العام ليجد المتصل نفسه متصلًا بطريقة عشوائية بأحد المواطنين الفرنسيين المتطوعين لأجل هذه الخدمة، بسعر المكالمات الدولية، حسبما ذكرت “روسيا اليوم”.

وقال المؤسس المشارك لهذه المبادرة مارك باييت “ليس هناك طريقة للتحدث عن فرنسا أفضل من التحدث إلى شخص فرنسي”، وأضاف إن فكرة المبادرة “نشأت من الرغبة في الربط بين فرنسا والعالم أجمع للجم تراجع معدلات السياحة التي تواجهها البلاد في الفترة الأخيرة، وخاصة في أعقاب تواتر الهجمات الإرهابية”.

ويقول الفريق المتطوع للعمل بهذه المبادرة إن أفضل شيء في هذا العمل هو تسجيل المواطنين أسماءهم داخل الشبكة باسم “سفير” حيث لا يكتفي المتطوع بمساعدة المتصلين على اكتشاف فرنسا كما هي معروفة من خلال الأفلام وغيرها، وإنما مساعدتهم على اكتشاف الجوانب الخفية من البلاد بطريقة ودية.

قبل الانطلاق في تطبيق المبادرة، وصل عدد “السفراء” إلى 1800 شخص متخصصين في عدة مجالات منها السياسة وعالم الأزياء وغيرها من المجالات، ويمكن للمتطوعين التواصل مع المتصلين باللغة الفرنسية كما الإنجليزية.

وقد تم استقبال 443 اتصالاً منذ انطلاق المبادرة، من 29 دولة مختلفة من بينها اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما وصلت نسبة المتصلين من فرنسا إلى 36% من مجمل عدد المكالمات.