حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً، وتحقق مكاسب كبيرة

عاطفياً: ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر

صحياً: قد تكون متضايقاً بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع

برج الثور

مهنياً: عليك التأقلم مع كثافة الضغوط، استرح بعيداً عن الأضواء فأنت تفتقد الحصانة وأرجئ الخطط الكبيرة

عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك

صحياً: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدره العمل، وقد يسبب لك تشنجاً في الأعصاب

برج الجوزاء

مهنياً: ابتعد عن الزملاء الذين يثيرون الشكوك واحذر حسد أحدهم فقد ينصب لك كميناً لن تنجو منه بسهولة

عاطفياً: تتعرف إلى شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة ويبادلك مشاعر الحب

صحياً: أنت متيّم بالملذّات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها

برج السرطان

مهنياً: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع

عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً تجاه وضعك الصحي

برج الأسد

مهنياً: تكون فرص المصالحة قويّة جدّاً ولا تقبل الشّك، وخصوصاً إذا كنت صبوراً ولطيفاً ومتفهّماً

عاطفياً: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً

صحياً: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات

برج العذراء

مهنياً: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه

عاطفياً: تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة

صحياً: الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، ولا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة

برج الميزان

مهنياً: تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن يستغلّ الشركاء كفاءتك

عاطفياً: أبذل جهوداً إضافية لتصفية الأمور العالقة مع الشريك وعد إلى سابق عهدك معه

صحياً: الوضع الصحي مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تمر بسلام وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية

برج العقرب

مهنياً: تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيداً قبل الموافقة عليها والمضي بها

عاطفياً: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان

صحياً: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحياً

برج القوس

مهنياً: لا تستخدم طاقتك بطريقة عشوائية بل نظّمها لتصل إلى النجاح المنشود وتحقيق المشاريع المنتظرة

عاطفياً: لا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك كي يحصل منك على ما يريد

صحياً: إذا مارست الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت نفسك للأمراض وغيرها

برج الجدي

مهنياً: كن منتبهاً لكل شيء ودقق في كل عقد أو مشروع يعرض عليك هذا اليوم

عاطفياً: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل

صحياً: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون افضل الحلول الممكنة

برج الدلو

مهنياً: تزعجك طريقة معاملة أحد الزملا لك، لذا حاول تجاهله واحذر العصبية

عاطفياً: تطوي صفحة الماضي وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال

صحياً: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية

برج الحوت

مهنياً: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية

عاطفياً: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط

صحياً: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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