ميدو: هذه هي مميزات وعيوب المحمدي مع هال سيتي

أوضح أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق مميزات وعيوب أحمد المحمدي مع فريقه هال سيتي.

المحمدي بدأ موسمه الخامس مع هال سيتي بعد العودة للدوري الإنجليزي من دوري القسم الثاني.

وقال ميدو في تصريحات لقناة bein sports يوم الاثنين: "المحمدي يتطور باستمرار، ويتمتع باستقرار ذهني كبير، فهو لا يفضل التنقل بين الفرق كثيرا".

وأثنى لاعب توتنام ووست هام السابق على قدرات المحمدي الهجومية.

وأضاف "لكنه لديه بعض المشكلات في النواحي الدفاعية خاصة في طريقة 4-4-2، فالمحمدي يجيد في طريقة 3-5-2 أكثر لتعوده على ذلك منذ الصغر".

وكشف ميدو أن المحمدي تلقى عرضا من أستون فيلا الصيف الماضي لكنه رفضه لرغبته في الاستقرار مع النمور.