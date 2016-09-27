دوري الرديف.. رمضان يصنع هدفا في خسارة ستوك أمام ويست بروميتش

صنع رمضان صبحي هدفا في خسارة ستوك سيتي أمام ويست بروميتش ألبيون بثنائية مقابل هدف في دوري الرديف (تحت 23 سنة) في الدوري الإنجليزي.

وخسر ستوك بهدفين مقابل هدف أمام ويست بروميتش رغم تقدمه أولا في النتيجة بهدف عن طريق جوليان نجوي في الدقيقة 11.

وشارك رمضان أساسيا مع رديف ستوك ولعب المباراة بالكامل.

هدف ستوك الوحيد جاء عن طريق نجوي بعدما استغل صناعة رمضان صبحي. صناعة هي الأولى لرمضان في مشواره الاحترافي.

وفي الشوط الثاني نجح ويست بروميتش في قلب الطاولة عن طريق مهاجمه سايدو بيراهينو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 64.

وبعدها مباشرة وبالتحديد في الدقيقة 66 سجل كريس برنت الهدف الثاني وهدف الانتصار لويست بروميتش.

وخرج رمضان من قائمة ستوك في الجولة الماضية أمام ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي.

ولعب رمضان 4 مباريات مع ستوك بواقع 133 دقيقة.