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الكويت تدين قصف قافلة المساعدات الإنسانية في حلب

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الكويت تدين قصف قافلة المساعدات الإنسانية في حلب الكويت تدين قصف قافلة المساعدات الإنسانية في حلب

أرشيفية

أدانت دولة الكويت بشدة، القصف الجوي لقافلات الإغاثة والمساعدات الإنسانية للهلال الأحمر في سوريا والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي – في بيان صدر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين – عن استنكار دولة الكويت للقصف المتواصل والتصعيد العسكري على المدنيين السوريين في حلب، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا.

وشدد البيان، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق بما يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا الشقيقة ويحقن دماء شعبها.

يذكر أن اللجنة المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا، أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 20 شخصا وتدمير 18 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تضرر مستودعات الهلال الأحمر العربي السوري وعيادة طبية.

أ ش أ

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