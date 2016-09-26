أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أمريكا تتهم روسيا بشن «حملة منسقة» لضرب المدنيين بسوريا

Google+ Print
أمريكا تتهم روسيا بشن «حملة منسقة» لضرب المدنيين بسوريا أمريكا تتهم روسيا بشن «حملة منسقة» لضرب المدنيين بسوريا

المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست (أرشيف)

اتهم البيت الأبيض روسيا وحليفتها، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بشن “حملة منسقة لضرب أهداف مدنية لإرغام المدنيين على الخضوع”.

واستشهد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جوش إيرنست، بأحدث التقارير عن الغارات على الأهداف المدنية، بما في ذلك استهداف إمدادات المياه في شرق حلب، قائلاً إن “فكرة الوصول عن طريق السلاح إلى محطة مياه الشرب الخاصة بالمدنيين هو سلوك غير مقبول، وأن أصحاب الضمير السليم في أنحاء العالم يجب أن يجاهروا برأيهم وهم يجاهرون الآن”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال إيرنست إن أوباما “قلق بشدة” إزاء العنف الأخير في سوريا، في ظل وجود تقارير عن مقتل مئات المدنيين في حلب خلال حملة قصف شديدة العنف منذ انهيار الهدنة التي لم تدم طويلًا.

وأضاف المتحدث: “الوضع كان مريعًا وسفك الدماء كان صادمًا، لكن ما رأيناه مطلع هذا الأسبوع هو أن الأمر تفاقم فحسب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا