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سيدة تضع 4 توائم بنجع حمادى

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سيدة تضع 4 توائم بنجع حمادى سيدة تضع 4 توائم بنجع حمادى

>قنا - هند المغربى

وضعت سيدة بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، 4 توائم بعد قيام الدكتور عباس جابر أخصائى النساء والتوليد بإجراء عملية قيصرية لها داخل مستشفى خاص بمركز نجع حمادى.

 

 

 

وقال الدكتور عباس جابر، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن السيدة كانت تعانى من ضعف فى ضغط الدم، إلا أن الحالة الصحية العامة كانت جيدة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الرحيم أستاذ التخدير، الذى أفاد بإمكانية إجراء العملية  فى نجع حمادى، دون وجود خطر على الأم أو الأجنة، حيث وضعت السيدة 4 ذكور، فى حالة صحية جيدة.

 

 

 

 


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