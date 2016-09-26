القنصل السعودى بالإسكندرية: المملكة ستظل متمسكة بالسنة والوسطية

قال السفير منصور بن محمد سالم، قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، إن المملكة ستظل متمسكة بسنة الرسول الكريم، ومنهج الصحابة والوسطية والاعتدال، مؤكداً إن الحرمين الشريفين شهدوا أكبر توسعة فى تاريخ الدولة، وأصبح مفخرة للمسلمين فى العالم.

وأضاف قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، خلال كلمته بالعيد الوطنى للملكة العربية السعودية الـ86، إنه لا يمكن إغفال اهتمام المملكة وخادم الحرمين الشريفيين بتوفير سبل الراحة للمسلمين أثناء موسم الحج، مؤكداً أن موسم الحج شهد نجاحا باهرا هذا العام، رغم محاولات الكائدون لإفساده.

وأكد سالم، على العلاقات متانة العلاقات المصرية السعودية، ودور الجهات المصرية فى تقديم كافة الدعم وتسهيل الإجراءات للقنصلية السعودية بالإسكندرية، ولجميع أبناء الجالية والبعثة الدبلوماسية بالمحافظة.

يذكر أن القنصلية السعودية بالإسكندرية، احتفلت بالعيد الوطنى الـ86، بحضور اللواء اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، واللواء عاجل التونسى مدير أمن الإسكندرية، الفريق أسامة منير قائد القوات البحرية، اللواء محمد سالمان الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء أحمد الشريف رئيس جهاز الأمن الوطنى بالإسكندرية، الدكتور عصام الكردى القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اللواء أحمد المخزنجى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية.

كما حضر الحفل، عددا من القناصل العربية والأجنبية والشخصيات العامة بالإسكندرية.