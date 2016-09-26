دنيا بطمة تتحول إلى خبيرة تجميل!

بعد أن نصحت متتبعاتها باستعمال المرهم الأصفر الخاص بعلاج العيون "البومادا الصفرا" بالدارجة المغربية للحصول على بشرة صافية، كشفت الفنانة المغربية دنيا باطمة عن منتوج جديد لسر الجمال .

ويتعلق الأمر، حسب ما نشرته دنيا على موقع "سناب شات"، بالطين الهندي، مؤكدة أن مزجه مع ماء الورد ووضعه على الوجه لـ10 دقائق يعطي للون البشرة لمعاناً خاصاً .

وكانت دنيا بطمة قد كشفت قبل أيام عن استعمالها لمرهم خاص بالعيون. حيث أكدت، في فيديوهات على صفحتها، أن "البومادا" أو المرهم جيد للوجه، كترجعو صافي ونقي بزاف.. واخة البومادا ديال العينين ولكن زوينة بزاف للوجه".

وقامت باطمة بتصوير المرهم الطبي للتعريف به لدى متتبعاتها في العالم العربي.

ولا تبخل صاحبة أغنية "مزيان واعر" عن مشاركة متتبعيها بالخلطات الطبيعية التي تستعملها من أجل الحفاظ على نضارة بشرتها.