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ضبط دجال عرض على سيدة ممارسة الجنس لعلاجها من السحر

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ضبط دجال عرض على سيدة ممارسة الجنس لعلاجها من السحر ضبط دجال عرض على سيدة ممارسة الجنس لعلاجها من السحر

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على دجال لاتهامه بالنصب على المواطنين بحجة العلاج من السحر وعرضه ممارسة الأعمال المنافية للآداب على ربة منزل بحجة علاجها من السحر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه أنها اتفقت مع أحد الأشخاص تعرفت عليه من خلال الإنترنت على علاجها من السحر بعد إدعائه أنه يعالج المرضى.

وأضافت أن المتهم عرض عليها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل علاجها، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا أنه يعلن عن أنه يعالج من السحر عبر بعض القنوات الفضائية المغمورة، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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