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غدًا.. انتشال باقي جثث سفينة رشيد بعد فتح باب الثلاجة السفلي

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غدًا.. انتشال باقي جثث سفينة رشيد بعد فتح باب الثلاجة السفلي غدًا.. انتشال باقي جثث سفينة رشيد بعد فتح باب الثلاجة السفلي

ضحايا سفينة رشيد

قال وهدان السيد، المتحدث باسم محافظة البحيرة، إن البارجة الجديدة التي أرسلت لانتشال سفينة المهاجرين التي غرقت وصلت صباح اليوم، وبدأت عملية تثبيت السفينة الغارقة لانتشالها، ولكن تم الاستعانة ببارجة جديدة ستصل صباح غد لأن وزن السفينة لا يمكن أن تتحمله البارجة وحدها بسبب عمق المسافة الغارقة فيها السفينة.

وأضاف وهدان خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ساعة من ” الذى يذاع على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم الأثنين، أن صباح غد سوف يتم انتشال السفينة إلى الشاطيء وسيتمكن بعدها الغواصين خلال هذه الفترة من فتح باب الثلاجة السفلي للسفينة والذي يعتقد باحتوائه على عدد أخر من الجثث.

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