حدث نادر: غطاسون يرصدون ظهور «الحوت الأحدب» بمرسى علم: أضخم الثدييات البحرية ...

سمر العشري

رصد عدد من العاملين بالغوص جنوب البحر الأحمر تواجد وظهور أضخم الثدييات البحرية التي تعيش في مياه المحيط الهندي، دخلت لمياه البحر الأحمر، وهو "الحوت الأحدب" ، وذلك بالقرب من سواحل منطقة الكيلو 10 ما بين مدينتي القصير ومرسى علم، حيث فوجئ العشرات من السائحين أثناء ممارستهم رياضة الغوص بأحد الكائنات البحرية العملاقة تظهر بالقرب منهم، وتتسبب في حدوث أمواج مرتفعة بالمنطقة.

وعبر عدد من السائحين عن سعادتهم بمشاهدة هذا الحدث النادر لأضخم الثدييات البحرية المسالمة، والتي يبلغ طولها نحو 11 مترا ووزنها ما بين 15 إلى 20 طنا .

ومن المقرر أن تجري محميات البحر الأحمر مسحا بحريا للمنطقة التي ظهر بها للتأكد من بقائه أو تحركة لمنطقة أخرى .

شبكةعيونالإخبارية

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