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8 نصائح بسيطة للحصول على عظام صحية وقوية

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8 نصائح بسيطة للحصول على عظام صحية وقوية 8 نصائح بسيطة للحصول على عظام صحية وقوية

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح البسيطة للحصول على عظام صحية وسليمة، والتى تتضمن الآتى:

 

1.التعرض لأشعة الشمس يوميا، لاحتوائها على فيتامين "د" يمكن أن تساعد على امتصاص العظام للكالسيوم بشكل أفضل.

2.من الضرورى أن يشمل النظام الغذائى الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والقرنبيط والأسماك.

3.تناول المكسرات فهى أيضا تساعد على عظام قوية مثل اللوز الذى يكون غنيا بالكالسيوم.

4.تشمل العلاجات الطبيعة لصحة العظام إضافة بذور عباد الشمس إلى النظام الغذائى، لأنها غنية بالكالسيوم وفيتامين "د".

5.ممارسة الرياضة مهمة جدا لصحة العظام، لأنها يمكن أن تبقى العظام والمفاصل مرنة وصحية.

6.من الضرورى إضافة اللحوم الخالية من إلى نظامك الغذائى، لأنها غنية بالبروتين الذى يعمل على تقوية العظام.

7.للحصول على عظام صحية وقوية، من الضرورى إضافة البيض إلى النظام الغذائى، لأنه يحتوى على البروتين الذى يقلل من خطر الإصابة بالكسور.

8.ممارسة التمارين الرياضية لأنها يمكن أن تعزز الحبل الشوكى مما يجعل العظام أقوى.

9.من النصائح البسيطة لعظام صحية الإقلاع عن التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

10. تأكد من أنك تتناول الكثير من الخضروات والمعادن مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم وغيرها، التى توجد فى الخضروات لتعزيز العظام.


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مصر 365

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