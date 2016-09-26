غدًا.. بدء فعاليات مهرجان «سيركس» بمشاركة 20 فنان من فرنسا وألمانيا ومصر

تبدأ فعاليات مهرجان “سيركس” لفنون الشارع والسيرك، غدًا الإثنين، بمشاركة المعهد الفرنسي ومعهد جوته الألماني ومؤسسة روبرت بوش وجمعية محطات للفن المعاصر المصرية وجمعيتي فوش من ألمانيا ونومادويز من فرنسا.

وسوف يضم سيركس – الذي ستنعقد فعالياته في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر2016 – 20 فنانًا من فرنسا وألمانيا ومصر يمارسون فنون الشارع والسيرك، بالإضافة إلى متخصصين في السيرك الاجتماعي ومسرح الشارع والأكروبات والمسرح الجسدي.

وسيستمر الفنانون في بورسعيد لمدة عشرة أيام، وبعدها سيغادرون في جولة لتقديم تسعة عروض في كل من بورسعيد والإسكندرية والقاهرة ودمياط وفارسكور والمنصورة وطنطا ودمنهور.

ويشتمل “سيركس” على شق تدريبي وتعريفي بالسيرك، وذلك من خلال أنشطة يجري تنظيمها توازيًا مع فترة الإقامة والجولة المرتقبة، وسيقدم الفنانون ورش لتعريف شباب بورسعيد بفنون السيرك، فضلًا عن دورات تدريبية لشباب العاملين بالسيرك في الإسكندرية والقاهرة، وسوف يسبق كل عرض يقام في الدلتا أنشطة موجهة للصغار.

ويقام “سيركس” بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الثقافة الفرنسية ببورسعيد والمكتبة العامة ببورسعيد والمكتبة العامة بدمنهور وجمعيات مثل عيش للناس، ربيع، أي أكت “جمعية دولية للابتكار والتدريب” ومدرسة الدرب الأحمر للفنون ومسرح الجنينة.