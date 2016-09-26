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غدًا.. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك

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غدًا.. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك غدًا.. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك

أرشيفية

تحتفل محافظة الأقصر، غدًا، الأحد، بيوم السياحة العالمى، في معبد الكرنك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياح الأجانب والمصريين.

وقال حسن جيلانى، مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية، أن الاحتفال هذا العام سيكون له طابع خاص، حيث يشارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزي الفرعوني.

وأشار الجيلاني، إلي أن الاحتفالية ستشمل عروضًا موسيقية لفرقة الربابة، ويصاحب هذه العروض طابور من حملة أعلام، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف جيلاني، أنه سيتم توجيه الدعوة لكل السائحين المقيمين بالأقصر للمشاركة في يوم السياحة العالمي، بالإضافة إلى استقبال الأفواج السياحية القادمة من البحر الأحمر في ذلك اليوم، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال السياح في مدخل معبد الكرنك بالورود والهدايا التذكارية.

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