اكتشف سر وجود خط تحت حرف “j”و”f” فى الكيبورد

ربما استوقفك من قبل وجود خط تحت كل من حرفي الــ Fوالــ J بلوحة المفاتيح وكثير من الأشخاص لا يعلمون أسباب وجودها.

بعض الأشخاص يعتقدون أنها مساعدة لذوي الإعاقة البصرية للقدرة على الكتابة فقط، ولكن في حقيقة الأمر وبحسب ما نشرته من قبل صحيفة ” The Independent” البريطانية أنها للقدرة على الكتابة دون النظر إلى لوحة المفاتيح، ومساعدتهم لوضع أيديهم بالشكل المثالي.

فإذا كنت تكتب على اللوحة بسرعة ولا تريد النظر إليها، فهذه الخطوط تنبهك إلى الأحرف وتضبط لك عملية الكتابة السريعة دون أخطاء، إذا وضعت يدك على حرف “ب” ستكون قادرا على نقر “ي” و”س” و”ش” بكل سهولة. أما على الجهة اليمنى، عند حرف “ت” فعند وضع إصبعك عليه، تستطيع نقر النقطتين إلى جانب حروف “ن” و”م” و”ك” بكل سهولة، إضافة إلى ذلك فالإبهام قادر على نقر زر المسافة (Space) بكل سهولة.