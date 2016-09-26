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الجزائر تطلق 3 أقمار صناعية بنجاح من الهند

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الجزائر تطلق 3 أقمار صناعية بنجاح من الهند الجزائر تطلق 3 أقمار صناعية بنجاح من الهند

الصاروخ الهندي الذي حمل الأقمار الصناعية الجزائرية

قالت الوكالة الفضائية الجزائرية إنه تم إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها “بنجاح”، اليوم الاثنين، من منصة تابعة للمركز الفضائي «ساتيش دهاون» بمقاطعة شيناي بالهند.

و«بحسب سكاي نيوز عربية» فقد أضافت الوكالة، في بيان، أن “إطلاق الأقمار الاصطناعية الجزائرية الثلاثة ووضعها في المدار يدخل في إطار تفعيل البرنامج الفضائي الوطني أفاق-2020 الذي اعتمده مجلس في سنة 2006″.

ويهدف البرنامج، وفقا للبيان، الذي نشرته صحيفة “الخبر”، “إلى تقوية قدرات الجزائر فيما يتعلق برصد الأرض لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية” .

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