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وزير التجارة الخارجية الفنلندي يزور القاهرة على رأس وفد من 20 شركة

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وزير التجارة الخارجية الفنلندي يزور القاهرة على رأس وفد من 20 شركة وزير التجارة الخارجية الفنلندي يزور القاهرة على رأس وفد من 20 شركة

علم دولة فنلندا

وصل وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندى كاى ميكانين، اليوم الاثنين، إلى القاهرة في زيارة تستمر 3 أيام على رأس وفد تجاري من 20 شركة فنلندية من مجالات التكنولوجيا النظيفة والاتصالات والتعليم.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير الفنلندي مع الوزراء والممثلين المعنيين المصريين في وزرات ومؤسسات اقتصادية متعددة، حيث يبدأ زيارته بافتتاح ندوة الأعمال المصرية الفنلندية التي يستضيفها اتحاد الغرف التجارية المصرية، وستساهم هذه اللقاءات العالية المستوى في الترويج لمشاريع وروابط بين الشركات المصرية والفنلندية.

ومن المقرر أن يفتتح “ميكانين” مع وزير التعليم الهلالى الشربينى ندوة مشتركة “مستقبل الاصلاح التعليمى في ” ، وسيتقابل مع النساء المصريات البارزات ليتعرف على دور المرأة المصرية في الاقتصاد المصري والصناعة والأعمال التجارية ، وتستهدف اللقاءات تشجيع انشاء شبكات بين النساء البارزات في مصر وفنلندا في تلك المجالات.

وقال بيان للسفارة الفنلندية بالقاهرة إن الزيارة ستتيح فرصة ذهبية لعرض أحدث الخبرات الفنلندية فى عدة مجالات للسوق المصرية.

وقال وزير التجارة الخارجية الفنلندي “إننا لاحظنا في فنلندا أهتمام كبير التطورات الاقتصادية في مصر في الأعوام الأخيرة ويوجد لدى رجال الأعمال في فنلندا ثقة كبيرة في الفرص المستقبلية الواعدة في مصر”.

وتعود العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا إلى أكثر من قرن من الزمان وكان محورها قطاع الغابات الفنلندي “الورق وخشب البناء”، واليوم يوجد في مصر حوالي 60 شركة فنلندية تعمل في مصر ينتظر زيادتها في المستقبل، كما تعتبر مصر أكبر شريك تجارى لفنلندا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وترحب ايضًا فنلندا بوجود الشركات المصرية في السوق الفنلندى علمًا أنها السوق الوحيد بين دول شمال أوروبا الذي يتعامل بعملة اليورو.

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