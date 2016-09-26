سوني تكشف عن طرازين جديدين من «بلاي ستيشن 4»

طورت شركة سوني طرازين جديدين من جهاز ألعابها “بلاي ستيشن4″ يوفران تشكيلة أقل حجمًا وأكثر اندماجًا من جهاز الألعاب الذي تم طرحه لأول مرة منذ 3 سنوات، في الوقت الذي تتيح فيه الطرز الجديدة لمستخدمي تجارب فائقة الإثارة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد كشفت الشركة اليابانية عن الطراز الجديد “بلاي ستيشن4 برو” في نيويورك، كما تم الكشف عن الجيل الجديد من اللعبتين “هواريزون: زيرو دون” و”دايز جان” وهما متاحتان فقط لأجهزة بلاي ستيشن 4 حيث تم إدخال تحسينات كبيرة على إمكانيات عرض الصور والرسوم فيهما.

ولما كان تحسين إمكانيات عرض الصور والرسوم يحتاج إلى ذاكرة أكبر لجهاز الألعاب، وهو ما حدث مع الطرازين الجديدين حيث تصل سعة القرص الصلب فيهما إلى تيرابايت وهو ضعف مساحة التخزين المتاحة في النسخة الأصلية من بلاي ستيشن4 التي تم طرحها لأول مرة في نوفمبر 2013.

كما أنه من المتوقع أن يشهد الطرازان الجديدان المزيد من التحسينات في وحدة “الواقع الافتراضي” في جهاز بلاي ستيشن التي سيتم طرحها في أكتوبر الماضي وسيتم استخدامها مع كل أجهزة “بلاي ستيشن 4″.

وتعهدت سوني بأن تكون هذه الألعاب متوافقة مع كل أجهزة بلاي ستيشن 4 الجديدة. كما تعهدت بتحديث كل ألعابها القديمة لتناسب معايير جهاز بلاي ستيشن برو.

ومن المقرر طرح بلاي ستيشن 4 برو للبيع يوم 10 نوفمبر المقبل بسعر 399 يورو، في حين جهاز بلاي ستيشن 4 الأقل سمكاً مطروح بالفعل للبيع بسعر 299 يورو.