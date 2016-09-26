وزير النقل الروسى يصل القاهرة لبحث استئناف الرحلات الجوية

وصل مطار القاهرة الدولى مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسى، على رأس وفد رفيع المستوى من المتخصصين فى شئون الطيران والجهات الأمنية فى زيارة للبلاد، للقاء عدد من المسئولين منهم شريف فتحى وزير الطيران المدنى لبحث خطة استئناف الرحلات الروسية إلى المطارات المصرية مرة ثانية.

وأكدت مصادر امنية بالمطار أن الوزير الروسى والوفد المرافق له وصلوا على طائرة خاصة قادمة من موسكو، وكان فى استقباله شريف فتحي وزير الطيران المدني والسفير الروسى والعاملين بالسفارة وكذلك قيادات الطيران المدنى بصالة كبار الزور بالمطار ، حيث تم انهاء اجراءات وصولهم داخل الاستراحة .

ومن المقرر أن يبدأ الوزير الروسى فى سلسلة لقاءات مع المسئولين لبحث استئناف الرحلات الروسية بعد توقفها عقب حادثة سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش أكتوبر الماضى.

يذكر أن شريف فتحى وزير الطيران المدنى كان قد غادر إلى موسكو الأربعاء الماضى وعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين استمرت 3 أيام.