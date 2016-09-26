ضبط 5 عناصر إخوانية بأسوان وبحوزتهم منشورات ومطبوعات ضد نظام الحكم

تمكنت حملة أمنية من مباحث أسوان ومباحث الأمن الوطنى، من ضبط 5 عنصر إخوانية، وبحوزتهم مجموعة من المنشورات والمطبوعات التى تناهض نظام الحكم وتحرض على العنف وتمكنت الحملة من ضبط كلا من.

المدعو / م. ع. م 41 سنة مدرس ومقيم دائرة قسم أول أسوان .

و المدعو / م. ع. م. 38 سنة عامل … وبحيازته [ عدد ( 5 ) مطبوعات مدون عليها " مقاومة الانقلاب واجب ديني واخلاقي " ] .

و المدعو / ح. م. م. 45 سنة سائق… وبحيازته [عدد ( 2 ) كتاب الأول بعنوان عنوة الانقلاب الإسلامي والثاني بعنوان أين الخلل للقيادي الاخواني يوسف القرضاوي] … ويقيمان دائرة قسم ثان أسوان .

و المدعو / ع. ع. ع. 51 سنة مدرس… وبحيازته [ عدد ( 6 ) منشورات مدون عليها" الرؤيه ، الجهاد سبيلنا إمتلاك القوة ، أين نحن من زمن التضحية ، الشباب على حق " ] . و. المدعو / أ. م. ب. 46 سنة مدرس … وبحيازته [ مجله بعنوان في ظلال القرآن للشيخ / سيد قطب المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان الإرهابية] .

تحرر عن ذلك المحاضر ارقام ( 5310 / 2016 م ) اداري قسم أول أسوان ، ( 2911 – 2912 / 2016 م ) اداري قسم ثان أسوان ( 1137 – 1138 / 2016 م ) اداري مركز أسوان