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روسيا تدعو لتسريع وتيرة توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب

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روسيا تدعو لتسريع وتيرة توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب روسيا تدعو لتسريع وتيرة توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب

>(أ ش أ)

أكد مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوجدانوف دعوات بلاده لبذل الجهود اللازمة لتسريع وتيرة توصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب السورية.

وقال بوجدانوف - حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) - " إن العمل على توصيل المساعدات الإنسانية لم يتوقف مطلقا ، لكن من الضرورى الآن تعزيز هذا الدعم" ، مشددا على استمرار بلاده فى دعم سوريا فى جهود مكافحتها للإرهاب.

وردا على سؤال حول مساعدة روسيا فى عملية مكافحة الإرهاب فى شرق حلب ، قال بوجدانوف " لا أعنى منطقة حلب فقط، وإنما الأهداف المتمثلة فى التصدى للإرهابيين، وبطبيعة الحال، سنعرض دعما فى جهود مكافحة الإرهاب".


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