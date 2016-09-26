روسيا تدعو لتسريع وتيرة توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب

أكد مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوجدانوف دعوات بلاده لبذل الجهود اللازمة لتسريع وتيرة توصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب السورية.

وقال بوجدانوف - حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) - " إن العمل على توصيل المساعدات الإنسانية لم يتوقف مطلقا ، لكن من الضرورى الآن تعزيز هذا الدعم" ، مشددا على استمرار بلاده فى دعم سوريا فى جهود مكافحتها للإرهاب.

وردا على سؤال حول مساعدة روسيا فى عملية مكافحة الإرهاب فى شرق حلب ، قال بوجدانوف " لا أعنى منطقة حلب فقط، وإنما الأهداف المتمثلة فى التصدى للإرهابيين، وبطبيعة الحال، سنعرض دعما فى جهود مكافحة الإرهاب".