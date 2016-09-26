بالصور.. محافظ أسوان يستمع لمشكلات 25 شخص خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، لقاءه الجماهيرى الأسبوعى ، وخلال اللقاء أعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان إجتماعى لـ 7 مواطنين ، بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية .

مكلفاً مديرية التنظيم والإدارة بإدارج حالة من ذوى الإحتياجات الخاصة ضمن نسبة الـ 5 % فى التشغيل مستقبلياً ، علاوة على إدراج 8 طلبات بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعى مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم .

بالإضافة إلى إدراج 9 طلبات للشباب ضمن مبادرة ” مشروعك ” بعد تقدمه بطلب لتوفير فرصة عمل له للحصول على قرض ميسر لتنفيذ أحد المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر .

ووجه مجدى حجازى رئيس مركز ومدينة أسوان بإدراج حالتين ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها بأسوان خلال الفترة القادمة ، مع قيام الوحدة المحلية بأسوان بدراسة شكوى تضرر 3 حالات من قرارات الإزالة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

بجانب تكليفه لرئيس مركز ومدينة دراو والشئون القانونية بالمحافظة بدراسة طلب لتخصيص قطعة أرض لبناء نادى رياضى عليها ، وفى نفس اللقاء أعطى حجازى توجيهاته للشئون القانونية وشئون العاملين بالمحافظة لدراسة طلب التضرر من نقل تعسفى لأحد العاملين بكوم أمبو وأخر عودة للعمل بأسوان مراعاة للظروف المعيشية لهم مكلفاً رؤساء مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو لدراسة 5 طلبات بشأن الحصول على قطع أراضى بغرض إستغلالها فى الزراعة أو البناء عليها .

كما وجه المحافظ رئيس مدينة أسوان ومديرية التربية والتعليم دراسة طلب بتخصيص قطعة أرض بمنطقة الشلال لبناء مدرسة عليها خلال الفترة القادمة طبقاً لمعدلات الكثافة الطلابية فى المدارس الأخرى المجاورة.