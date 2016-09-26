وزير الزراعة يكشف كواليس رفع روسيا القيود المؤقتة على الصادرات المصرية

أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة روسيا على رفع القيود المؤقتة التي فرضتها على بعض الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وذلك بعد التزام مصر باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الروسية.

وقال «فايد»، في تصريح الاثنين، إن مفاوضات الوفد المصري مع نظيره الروسي نجحت في التواصل مع كبار المسؤولين بالحكومة الروسية، ومنهم وزيرا التجارة والصناعة والزراعة، حيث تم عقد لقاء عاجل مع السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربتشينكو بعد ساعات قليلة من صدور القرار من الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، موضحًا أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت خلال المرحلة الماضية طفرة كبيرة في العديد من الأسواق بالخارج ومنها روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح «فايد» أن الصادرات الزراعية المصرية تعد حجر الأساس في التجارة الخارجية لمصر، وأن الجهات المعنية والرقابية في مصر تقوم بكل التدابير التي تضمن سلامة المنتج المصري والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الجانب الروسي أبدى تفهمه للجهود التي تبذلها السلطات المصرية بشأن الرقابة على صادراتها المختلفة، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

أ ش أ