إقليم «جنوب الصعيد» الثقافي يستقبل أوراق المسابقة البحثية للمرأة

أعلن إقليم جنوب الصعيد الثقافي عن بدء التقديم للمسابقة البحثية المركزية لثقافة المرأة لعام٢٠١٦-٢٠١٧، تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وذلك بعنوان(العولمة وهوية المرأة المصرية – إشكاليه ثقافيه).

وقال محمد عبده جامع، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإقليم جنوب الصعيد، إن المسابقة تشترط أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وألا يقل سن المتسابق عن ١٨ سنه من بداية الإعلان عن المسابقة ولا يزيد عن ٤٠ سنه، كما لا يحق للمتسابق أن يتقدم بأكثر من بحث، وألا يكون حاصلا على درجه علمية ( ماجستير او دكتوراه)، وألا يكون المتسابق قد فاز بأي جائزة من جوائز العامين السابقين التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة (٢٠١٤-٢٠١٥) (٢٠١٥-٢٠١٦)، وألا يكون المتسابق قد فاز عن البحث المقدم إلى المسابقة بأي جائزة من أي جهة.

أضاف ويشترط أيضا ألا يكتب المتسابق اسمه أو أي بيانات شخصيه على الصفحات الداخلية للعمل المقدم إلى المسابقة ، يراجع المتسابق العمل المتقدم به نحويا ولغويا وإملائيا، كما لا يحق للمتسابق المطالبة باسترداد الأعمال المقدمة إلى المسابقة سواء فاز أم لم يفز، وان يكون البحث موثقا بالمراجع، وان يكون ذا إطار منهجي واضح ومتضمنا تحديثا للمعلومات، وان يتضمن تعزيزا لحقوق المرأة، وان يشتمل البحث على أفكار وتطبيقات عمليه، وان يتراوح البحث بين٦٠٠٠-٨٠٠٠ كلمة، مشيرا إلى أن الأبحاث الفائزة ملك للهيئة العامة لقصور الثقافة ولها الحق في طباعتها.

وأوضح “جامع”، أن الباحث “المتسابق” يتقدم من ثلاث نسخ مكتوبة بالكمبيوتر مع نسخه على اسطوانة مضغوطة (CD) وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد وكذا البحث المدون عليه أي من صفحاته اسم الباحث أو بياناته الشخصية، ويتقدم المتسابق بأبحاثه إلى مقار الفرع الثقافية القريبة من مكان إقامته أو عمله أو إلى مقر الإدارة العامة لثقافة المرأة.

ويوقع المتسابق على إقرار بأنه لم يسبق له التقدم بالعمل إلى أي مسابقة أخرى، وانه لم يتعاقد عليه مع أي جهة للنشر وانه يتحمل التبعات الأدبية والقانونية إذا ثبت أن العمل مأخوذ عن الغير، ويوقع على هذا الإقرار أمام الموظف المسئول بالفرع الثقافي أو بالإدارة المختصة، ويقدم المتسابق سيرة ذاتية تتضمن تاريخ ميلاده – بياناته الشخصية – أعماله المنشورة موثقه بذكر مكان و تاريخ النشر – الجوائز التى حصل عليها ،يقدم المتسابق صورة شخصيه حديثة وصورة بطاقة رقم قومي على الوجهين سارية مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليها.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن الإقليم يستمر في تلقى الأعمال حتى ٣١ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى انه سيتم توزيع الجوائز في احتفالية تقام بإحدى بالمواقع الثقافية خلال عام ٢٠١٧، حيث أن الجوائز عبارة عن جوائز مالية وشهادة تقدير فالجائزة الأولى ٢٥٠٠ جنيه، والجائزة الثانية ٢٠٠٠جنيه، والجائزة الثالثة ١٧٥٠جنيه، والجائزة الرابعة ١٥٠٠جنيه، والجائزة الخامسة١٢٥٠جنيه.