جامعة بني سويف تصدر دليل الباحث الأكاديمي للمصادر الرقمية ‎

المراسل : محمد شعبان

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن صدور دليل الباحث الأكاديمي للمصادر الرقمية «Eulc-Eul-EKb»، من قطاع الدراسات العليا والبحوث، تحت إشراف الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا الدليل يأتي صدوره في إطار خدمة الباحثين بالجامعة بصفة خاصة والجامعات المصرية بصفة عامة، حيث يكفل للباحث التفاعل مع كافة المصادر الرقمية التي يوفرها بنك المعرفة المصري من قواعد بيانات عالمية وذلك لمواجهة تحديات بيئة المعلومات التي اتسمت بالانفجار كمًا ونوعًا ومن خلال مشروع أتحاد مكتبات الجامعات المصرية EULC وبما يفيد أعضاء هيئة تدريس والباحثين والطلاب المصريين، بحيث تكون جميع خدماته متاحه رقميًا من خلال بوابة الأتحاد فيكون الدخول من خلالها إلى مصادر المعلومات والخدمات التي تساعد على التخلص من التداخل في المصادر والجهود،

وأضاف «لطفى» إلى أن مشروع بنك المعرفة المصري EKB مشروع وطني يهدف إلى إتاحة مصادر المعلومات بكافة شرائح المصريين باحثين ودارسين وفئات عامة من خلال فتح حساب على بنك المعرفة بالرقم القومي للمستفيد ولأول مرة يتاح من داخل الجامعة ويضم مئات الآلاف من مصادر المعلومات العلمية والوسائط التي تضمها قواعد البيانات في أكبر دور النشر العالمية والجامعات الكبرى وبما يصب في النهاية إلى رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

وتابع الدكتور طريف شوقي، أن المكتبة الرقمية بجامعة بني سويف، هي وحدة معلوماتية تتبع قطاع الدراسات العليا والبحوث ضمن وحدة المشروعات التي تهدف إلى الإشراف والضبط لرقمنة مصادر المعلومات المتوفرة بمكتبات الكليات التابعة للجامعة التي وصل عددها إلى 24 مكتبة، بالإضافة إلى مقتنيات 30 جامعة ومؤسسة مصرية تشمل كتب الرسائل الجامعة بما يزيد عن 5000 رسالة و 91000 مقتنى معلوماتي ودوريات وأعمال مؤتمرات وبحوث ومخططات الرسائل العلمية بشكل محدث، وذلك لاتاحتها للمستفيدين من الجامعة والباحثين من الخارج، كما تتمثل مهام المكتبة الرقمية في تدريب العاملين بالمكتبات على كل نشاط رقمي خاص برفع المصادر وفهرستها وضبطها وفتح حساب لأعضاء هيئة التدريس والباحثين على Eulc-Eul-EKb وتدريب أعضاء أعضاء هيئة التدريس والطلاب على تفعيل الحساب الخاص بهم على المكتبة وإدارة مقتنيات المستودع الرقمي.

وأشارت عزة جوهري، مدير مشروع المكتبة الرقمية، أن هذه الخطوة الرائدة تعد منفذ لكل باحث يوفر له الوصول الحر للمعلومات حال اشتراكه بخدمات المكتبات الرقمية التي تتبع جامعته.