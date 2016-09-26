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«الأوقاف»: تسيير قافلة دعوية إلى سانت كاترين للاحتفال بملتقى الأديان الدولية

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«الأوقاف»: تسيير قافلة دعوية إلى سانت كاترين للاحتفال بملتقى الأديان الدولية «الأوقاف»: تسيير قافلة دعوية إلى سانت كاترين للاحتفال بملتقى الأديان الدولية

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، تسيير قافلة دعوية من أئمة الأوقاف إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بملتقي الأديان الدولية الذي سيعقد بالمدينة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن علماء القافلة سيلتقون مع المواطنين في مختلف التجمعات السكانية للرد على استفساراتهم واقامة صلاة الجمعة.

كما يواصل القطاع الديني بالأوقاف تسيير القوافل الدعوية تباعًا إلى جنوب وشمال سيناء وجميع المحافظات والمناطق الحدودية والنائية.

أ ش أ

 

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