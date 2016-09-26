إعلان قائمه فريق مركز شباب القصر بالداخلة بـ «الوادى الجديد»‎

اعلن الكابتن محمود رياض المدير الفني لمركز شباب القصر بالداخلة بالوادى الجديد قائمة الفريق لهذا الموسم للمشاركة فى دورى القسم الرابع.

وضمت 21 لاعبًا وهم كالتالي، محمد رياض مرسي، وائل محمد رفاعي، هيثم محمد محمد، منتصر محمد فتحي، ياسر صبحي سيد، مصطفي عبدالله عثمان، احمد فاروق ابوبكر، محمد حسين السلموني، حسام سيد محمد، محمد صبحي ابو السعود، محمد جمال كامل، أسامه محمد محمد، إسلام احمد شوقي، محمدحسن محمد، محمد أسامه محمد، أحمد فتحي جامع، أحمد صلاح عبد النعيم، سامي عبد العال، كريم أحمد محمد، أحمد إدريس، مدحت صالح.

وتلاحظ دخول عناصر جديدة ومميزة لقائمة الفريق هذا الموسم وهو عودة النجم، محمدصبحي لفريقه والنجم، سامي عبدالعال والواعد، أحمد إدريس، نجم عزب القصر، وضم هداف القصربدوري مراكز الشباب الموسم الماضي النجم، مدحت صالح وكذلك ضم الموهوب، كريم أحمد محمد أصغر اللاعبين بالفريق.

وصرح الكابتن، محمود رياض بانه سيتم ضم لاعبون أخرين للقائمة في فترة القيد القادمة حسب الاحتياج لبعض المراكز الهامة والضرورية.