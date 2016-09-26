حيوان مفترس يعقر 14 شخص بـ «بني سويف‎»

المراسل : محمد شعبان

عقر منذ قليل حيوان مفترس غير معروف الفصيلة 14 شخصًا، في قرية دلاص التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

استقبلت مستشفي ناصر المركزي ببني سويف، منذ قيل 14 حالة من أهالي قرية دلاص مصابين بعقر حيوان مفترس غير معروف الفصيلة، وجاري عمل اللازم لهم وتطعيمهم بإمصال عكر الحيوان.

ومن جانبة قال الدكتور «هاني همام»، مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الصحة ببني سويف، في تصريح خاص ” لأونا ” أن الحالات تم إستقبالها بمستشفي ناصر المركزي وتم عمل اللازم معهم و خروج 11 حالة منهم عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وأكد همام إنة تم تحويل 3 حالات منهم لمستشفي بني سويف العام لخطورة حالتهم .