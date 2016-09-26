النيابة الإدارية تحقق في الاستيلاء على أرض مدير المخابرات الأسبق بالغردقة

تحقق النيابة الإدارية بالغردقة برئاسة المستشار إسلام مقلد الوكيل العام الأول مدير نيابة الغردقة، في واقعة تعدي مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر على قطعة أرض بحي مجاهد ملك ورثة مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالبحر الأحمر، بناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

بدأت وقائع الشكوى حين تقدم ورثة س. م. ق. مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالبحر الأحمر بشكوى للنيابة الإدارية بالغردقة، مفادها قيام المدعو أحمد. ح. مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، بالتعدي على قطعة ارض ملكهم بحي مجاهد والملاصقة لمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمر المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة بمعاينة قطعة الأرض المتعدي عليها، وعليه قام عبد العزيز العزالى رئيس النيابة الادارية بالغردقة وبإشراف المستشار أحمد صلاح نائب مدير النيابة الادارية، بمعاينة قطعة الأرض بحضور المتهم وكلًا من مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام التفتيش المالي والإداري، وعضو من أداة التفتيش المالي والإداري.

وقد أسفرت المعاينة التي أجريت اليوم الإثنين، عن تعدى مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر على 92 متر ملك ورثة مدير إدارة المخابرات العامة الأسبق بالغردقة، وقام بتشجيرها وإحاطتها بسياج حديدي وفتح الباب الرئيسي وشبابيك لمنزله المجاور ليطل عليها لاستغلالها.

كما تبين أنه تم استخدام قرابة 30 متر من قطعة الأرض المذكورة في عملية تطوير الشوارع الثلاثة المطلة عليها بما فيهم شارع رئيسي.

كما ظهر أثناء المعاينة، أن المتهم قام ببناء طابق ثان بمنزله بالمخالفة والتواطئ مع موظفي الوحدة المحلية منذ عام 2005 وتم غض الطرف عن تلك المخالفات، وجارى استكمال النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية التي حملت رقم 501 لعام 2016.