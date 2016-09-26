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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، الاثنين، أولى جلسات التداول في الأسبوع.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.08 نقطة بنسبة 2.04% لتسجل 4.01 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.04، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 3.87.

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.02 نقطة بنسبة 1.08% لتسجل1.88 دولار. كان أعلى مستوى للشهادات عند 2.70 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.82 دولار.

بينما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات عند 5.82 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند  5.82 ، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.78.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

أ ش أ

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