بالصور.. مركز«فيروس سي» بالأقصر ينظم حملات مكثفة للتوعية والمسح الشامل بالقرى

انطلقت، اليوم الاثنين، أولى حملات مركز فيروس سي بالأقصر للتوعية بالمرض وإجراء المسح الشامل للقرى والنجوع على مستوى المحافظة.

قال الدكتور جمال سليمان مدير المركز، أن الحملة بدأت بالمعهد العالي للهندسة بالطود جنوبي المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر فى عملها حتى يتم عمل مسح كامل على القرى والنجوع وايضاً المصالح الحكومية.

وشارك بالحملة التي انطلقت اليوم الدكتور محمد الرملي والدكتور مصطفي الكردي، أطباء مقيمين بالمركز، وعبد الحميد عبده والدكتورة ساره ايمن مسئولي التوعيه والمسح الشامل.

> من جانبه قال الدكتور محمد الرملي، طبيب مقيم بالمركز :” إن الحملة اليوم استهدفت توعية الطلاب بالمعهد وشرح أسباب الفيروس بجانب إجراء التحاليل للطلاب وكذا العاملين”.

يذكر أن المركز يعد الاول لعلاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر، والذي تم تدشينه عن طريق بروتوكول تعاون مع صندوق “تحيا مصر”، والذى قام بتجهيز البنية الاساسية للمركز، للتخفيف عن المرضى الذين يقطعون مسافة كبيرة لمحافظة قنا لصرف علاج السوفالدى ومتابعة حالات المرضى.