أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

التحالف الحاكم في النمسا يقترح تشكيل حكومة أمنية لمواجهة الطوارئ

Google+ Print
التحالف الحاكم في النمسا يقترح تشكيل حكومة أمنية لمواجهة الطوارئ التحالف الحاكم في النمسا يقترح تشكيل حكومة أمنية لمواجهة الطوارئ

علم النمسا

طرح اليوم التحالف الحاكم الذي يقوده الاشتراكيون بالائتلاف مع المحافظين في النمسا مقترحًا بتشكيل حكومة أمنية يقودها رئيس .

وتتشكل عضوية الحكومة من نائب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة ، وتمنح الحق لرئيس الوزراء بإصدار الأوامر والتوجيهات بشكل مباشر إلى الوزراء، على أن تتولى الحكومة الأمنية مقاليد الأمور في حال تعرض النمسا لحالة طوارئ قد تكون بسبب حدوث عمل إرهابي، أو هجوم الكتروني إجرامي، أو أي كارثة محتملة.

وكشف التحالف النقاب اليوم الاثنين عن المشروع الجديد المقترح، بيّد أنه لم يكشف بعد عن جميع ملامح المشروع والأسس القانونية التي سوف يستند إليها.

فيما أعلن رئيس أقوى حزب معارض في النمسا هاينز شتراخه رئيس حزب “الحرية” اليميني عن استعداده لتأييد مشروع الحكومة لتمريره في البرلمان، في ذات الوقت الذي ظهرت فيه ردود أفعال متباينة صدرت عن بقية أحزاب المعارضة التي أعربت عن تخوفها من وصول رئيس وزراء يميني متطرف إلى مقعد رئيس الحكومة قد يسيئ استغلال هذه التشريع في حال تحوله إلى قانون.

ومن المتوقع أن يمنح التشريع الجديد جيش النمسا قدرات ومهام أوسع في حماية الأمن الداخلي بعد أن استعانت وزارة الداخلية ، خلال الأشهر القليلة الماضية ، بعناصر من جيش النمسا في تأمين مقار السفارات والبعثات الأجنبية وحماية المنشئات الحيوية لتخفيف العبء عن عناصر الشرطة وتوفير جهودهم للتركيز على مكافحة الجريمة والسيطرة على تداعيات أزمة اللاجئين ، وذلك بعد أن فعلت الحكومة قرار “مهمة الدعم” الذي سمح لعناصر الجيش بتولي بعض مهام الشرطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل