رد عشيقة براد بيت على اتهامه بخيانة أنجلينا جولي ...

سمر العشري

بعد تزايد الاتهامات بكونهها السبب وراء أشهر زيجات "هوليود"، نفت الممثلة الفرنسية "ماريون كويتار" أن يكون لها يد في طلب طلاق أنجلينا جولي من النجم براد بيت.

ونفت كويتار -40 عاما- وجود أي علاقة تربطها بالنجم براد بيت خارج نطاق العمل، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «الانستجرام».

كما فجرت النجمة الفرنسية مفاجأة بإعلانها عن حملها للمرة الثانية من شريكها الممثل والمخرج الفرنسي "غييوم كانيه" ، وكتبت : "سيكون هذا ردي الأول والأخير على الشائعات التي ثارت خلال الساعات الأخيرة وتناولت اسمي".

كما أشارت إلى أن الموقف يستوجب منها التدخل وذلك معارضًا لعادتها، لافتة إلى أنها ليست معتادة على الرد على مثل هذه المسائل ولكن حينما تمس المشكلة أشخاص تحبهم هنا يلزم الأمر تدخلها.

وأضافت:" الذين قالوا إن الشائعات دمرتني، أقول لهم إنني بحالة جيدة جدا، وهذا الحديث المفبرك لا يوترني".

ووجهت رسالة لكل من «بيت وجولي» تضمنت: "في النهاية، أتمنى من كل قلبي لكل من أنجلينا وبراد، اللذين أكن لهما احتراما عميقا، أن يجدا السلام في هذه اللحظة المضطربة، مع خالص حبي، ماريون".

شبكةعيونالإخبارية

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