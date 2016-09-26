حبس عصابة من ستة أشخاص بعد استيلاءهم على أموال سعوديين فى المعادى

قررت نيابة المعادى حبس عصابة تخصصت في السرقة بالإكراه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد قيامهم باحتجاز وسرقة شخصين "خليجيين" داخل مسكنهما بالمعادى حيث لجأت ربة منزل إلى حيلة لسرقة شخصين سعوديين الجنسية والاستيلاء على متعلقاتهما، وكشفت التحريات أنها كانت تتردد عليهما لممارسة الرذيلة معهما، وخططت بصحبة زوجها وصديقتها على أن تذهب إليهما هى وصديقتها وادعتا أن هناك آخرين يطاردونهما، ومن ثم حضر زوجها وآخرين معه إلى شقة السعوديين وادعوا أنهم رجال شرطة وأشهروا الأسلحة فى وجههم واحتجزوهما داخل غرفة بالشقة، وفوجئوا بسرقة كل الأموال بشقتيهما وفروا هاربين حتى تمكن رجال مباحث المعادى من ضبط المتهمين وإعادة المسروقات.

وكان المقدم وائل الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من كلا من "أحمد خ ا " 36 سنة، " سعودى الجنسية"، و"عبد الله ع ا " 38 سنة، " سعودى الجنسية "، والمتواجدان بالبلاد منذ 3 شهور، بأنهما أثناء تواجدهما بمسكن الأول طرق عليهما الباب سيدتان وطلبتا منهما الاختباء صحبتهما لحين حضور شقيقهما بدعوى قيام أشخاص مجهولين بمطاردتهما.

وأضاف السعوديان أنهما عقب ذلك تم طرق الباب مرة أخرى وادعت إحداهما بأنه شقيقها وفور فتح الباب فوجئا بعدد 5 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة وبحوزتهم أسلحة نارية "طبنجة"، وقاموا بحجز المبلغين بإحدى غرف النوم، وعقب تمكنهما من كسر بابها واكتشفا انصرافهم جميعا واستيلائهم على ( مبلغ 3200 جنيه و20 دولار و2 هاتف محمول من مسكن الأول، ومفتاح مسكن الثانى واستولوا من داخله على مبلغ 2900 دولار، و22 ألف جنيه مصرى، و270 ريـال سعودى، و3 هواتف محمولة، و4 ساعات يد، ولم يشتبها أو يتهما أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة وضع خطة بحث لكشف ملابسات الحادث والتوصل للمتهمين وضبطهم وإعادة المسروقات لأصحابها، ومن خلال التحريات التى باشرها اللواء هشام لطفى نائب مدير المباحث، واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "اسراء م ك " 25 سنة، ربة منزل، وشهرتها " سارة "، وزوجها "هادى ع م " 24 سنة، عاطل، و"سمر ص أ" 22 سنة، ربة منزل، و"محمد س إ" 34 سنة، عاطل، وشهرته "الجزار"، و"محمود ش م " 34 سنة، سائق، وشهرته " خالد محسن "، و"ياسر م " 34 سنة، طباخ بشركة.

وعلى الفور تمكن رجال المباحث بقيادة العميد هشام قدرى، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد عبد العزيز سليم رئيس فرقة مصر القديمة، من استهداف المتهمين بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم المعادى، وتمكنوا من ضبطهم وبحوزة الرابع طبنجة صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقرت الأولى بسابقة ترددها على مسكن المبلغين لممارسة الرذيلة، ولعلمها بثرائهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما خططت بالاتفاق مع باقى الجناة على سرقتهما بأسلوب " انتحال الصفة ".

وأشارت المتهمة إلى أنه وفى سبيل تنفيذ مخططها اتفقت مع المبلغين وتوجهت صحبة الثالثة لمسكنهما ولحق بهم باقى الجناة وتمكنوا من دخول شقة المجنى عليه الثانى بمساعدة المتهمتين، وفور دخولهم أوهموهما بأنهم رجال شرطة ثم قاموا بحجزهما بغرفة النوم واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وأقر الرابع بأن الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

كما تم بإرشادههم ضبط ( 520 دولارا، 25700 جنيه، 25 ريـالا سعوديا، كروت فيزا، 4 هاتف محمول، دبلة فضة ) واعترفوا أنها من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط 4 ساعات يد المستولى عليها من مسكن المجنى عليه الثانى لدى عميلهم فنى أجهزة موبيلات، واعترفوا بإنفاقهم باقى المبالغ المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15356 لسنة 2016 جنح المعادى، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.