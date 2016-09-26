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تجديد حبس عاطل 15 يوما ضبط بحوزته أسلحة ورأس تمثال أثرى بالمقطم

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تجديد حبس عاطل 15 يوما ضبط بحوزته أسلحة ورأس تمثال أثرى بالمقطم تجديد حبس عاطل 15 يوما ضبط بحوزته أسلحة ورأس تمثال أثرى بالمقطم

>كتب أحمد إسماعيل

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص، فى منطقة المقطم.

قرر علاء عوض مدير نيابة المقطم الجزئية، فى وقت سابق، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة فنية من الآثار لفحص التمثال المضبوط وبيان مدى أثريته من عدمه.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، من القبض على "محمد ع ع" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3031 لسنة 2005م مدينة نصر أول "سرقة مسكن"، والمحكوم عليه فى 2 حكم حبس جزئى "ضرب" بإجمالى حبس شهر وأسبوع، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته سلاحا ناريا أثناء تواجده بدائرة القسم، لمزاولة تجارته غير المشروعة.

ومن خلال إعداد الأكمنة، تم ضبطه وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن "2 بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم، و8 طلقات من ذات العيار"، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جراما، و5000 قرص مخدر، ورأس تمثال يشتبه فى أثريته.

وبمناقشته اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة ورأس التمثال بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8947 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.


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