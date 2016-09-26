"تموين الغربية" تضبط 550 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بطنطا

ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية سيارة نقل محملة بـ550 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بنقطة مرور الرجدية ثان طنطا قبل بيعها فى الأسواق.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط السيارة رقم 79026 نقل الدقهليه قياده "احمد ع ع ف" – 36سنة - مقيم بقرية الخشاشته مركز دكرنس - الدقهلية أثناء مرورها أمام نقطه مرور الرجديه ثان طنطا محملة بـ 550 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر ومحظور تداولها تحرر المحضر 24311 جنح قسم ثان طنطا 2016 وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر، تمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بمحافظة الغربية من ضبط طن و200 كيلو منظفات صناعية بدون بيانات توضح تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية داخل محل لبيع المنظفات الصناعية بعزبة حمد ثان المحلة.

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط عبد الحميد ح ال ج -50 سنة صاحب محل لبيع المنظفات الصناعيه بعزبة حمد – ثان المحلة وبحوزته طن و200 كيلو منظفات صناعية مجهولة البيانات فى المحضر 15240 جنح قسم ثان المحلة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.