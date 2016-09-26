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بالصور : مشاجرة بين أنجلينا وبراد بيت في شارع ببريطانيا ...

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نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مجموعة من الصور التي تعرض طريقة تعامل الممثل الأمريكي براد بيت مع زوجته الممثلة أنجلينا جولي، خلال سيرهما في أحد الشوارع ومعهما أطفالهما، ما جعل ردة فعل الأطفال ونظراتهم نحو والديهما تمتلئ بالخوف مما يدور بينهما .

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الصور يرجع تاريخها إلى شهر أكتوبر الماضي، أي ما يقرب من العام، أثناء انطلاقهما مع الأطفال في رحلة ترفيهية في منتجع بالمملكة المتحدة، وأوضحت الصحيفة والصور أن الاثنين كانا يتشاجران، كما أن «بيت» كان يمسك بيد «جولي» بقوة، ما جعل الأطفال ينتبهون إلى الأمر ويقفون مندهشين .

وكانت أنجلينا منذ يوم الإثنين الماضي قد قررت الانفصال نهائيًا عن براد، متهمة إياه بأنه يتعامل بطريقة عنيفة مع الأطفال إلى جانب إشارة أصدقائهما المقربين إلى أنه يتشاجر معها كثيرًا، بالإضافة إلى أنه يتناول الكحوليات ويدخن بكثافة، ورغبت «جولي» في إبعاد الأطفال عن مشاهدة مثل تلك الطرق في التعامل حتى تُنشئ أطفالها أصحاء نفسيًا وأسوياء .

 

 

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رئيس قسم الأخبار