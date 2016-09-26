سبتمبر موعد الكشف الطبي للطلبة الجدد بتربية الوادي الجديد

قررت كلية التربية جامعة أسيوط فرع محافظة الوادي الجديد ،تحديد موعد الكشف الطبي للطلبة الجدد المقبولين بالكلية يومي الأربعاء والخميس القادمين 28، 29 سبتمبر الجاري بمقر الكلية بمدينة الخارجة صرح الدكتور ناصر عامر وكيل كلية التربية بالوادي الجديد.

وقال ، أنه سيتم استقبال الطلاب علي مدار اليومين ،اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا لتوقيع الكشف الطبي عليهم ،تمهيدا لإنهاء إجراءات تسجيلهم بالكلية بالصف الدراسي الأول وبدء الدراسة مباشرة .

أضاف ناصر، أن الكلية أعدت خطة طموحة لتنفيذ الأنشطة الطلابية، والتي تخدم العملية التعليمية ،وتخلق جيلاً من المعلمين يحمل راية التنوير والثقافة، بما يخدم المجتمع والوطن .‏