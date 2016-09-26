إكرامي : أتمنى فوز المنتخب لتكون بداية ناجحة بتصفيات المونديال

أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الأهلي، عن سعادته بالعودة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم الإثنين، استعدادًا لمباراة الكونغو المقرر لها يوم 9 أكتوبر في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأكد إكرامي أن غيابه عن قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية كان أمرًا استثنائيًا يتمنى ألا يتكرر مرة اخرى، وأشار إلى أنه سيحافظ على هذا التواجد ويدافع بمنتهى القوة عن مكانته في المنتخب الوطني.

وأوضح حارس الأهلي والمنتخب الوطني أنه لا يحب الحديث عن فترة غيابه عن قائمة المنتخب، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت الكثير من الإيجابيات والسلبيات بالنسبة له.

وشدد حارس الأهلي على أهمية مواجهة الكونغو في افتتاح مواجهات المنتخب الوطني بتذصفيات كأس العالم بروسيا 2018، وأوضح أن المنتخب يجب أن يبدأ بداية ناجحة خارج ملعبه تسهل من مهمته في بقية المشوار في التصفيات للوصول إلى كأس العالم.

وتمنى حارس الأهلي أن يكون على قدر المسئولية وثقة الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، لاسيمًا وأن هناك مواجهة حاسمة.

أ ش أ