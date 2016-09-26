حلم المونديال - عمارة لـ في الجول: مفاجأة واحدة في قائمة مصر

كيف يرى قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو في بداية حلم الوصول إلى المونديال؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه محمد عمارة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب قائمة كوبر لمواجهة الكونجو والتي شهدت ضم 24 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال عمارة لـFilGoal.com: "كل اختيارات كوبر جاءت متوقعة باستثناء مفاجأة واحدة فقط".

وأوضح "استبعاد حسام باولو من قائمة مصر يُعد مفاجأة كبيرة".

وأضاف "هو هداف الدوري في أخر موسمين وعامل أساسي في فوز سموحة في كل مباراة. استبعاده مفاجأة".

وأكمل حديثه قائلا: "أمر طبيعي انضمام شريف إكرامي بكل تأكيد. لا يوجد في مصر سوى الشناوي وإكرامي".

وماذا عن أيمن حفني؟ يُجيب نجم الأهلي السابق قائلا: "كنت أتمنى انضمام حفني إلى منتخب مصر".

وأتم "هو من النوع الذي أحب أن أراه. لاعب على مستوى مميز".

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