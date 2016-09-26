أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حلم المونديال - عمارة لـ في الجول: مفاجأة واحدة في قائمة مصر

Google+ Print
حلم المونديال - عمارة لـ في الجول: مفاجأة واحدة في قائمة مصر حلم المونديال - عمارة لـ في الجول: مفاجأة واحدة في قائمة مصر

كيف يرى قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو في بداية حلم الوصول إلى المونديال؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه محمد عمارة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير قائمة كوبر لمواجهة الكونجو والتي شهدت ضم 24 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال عمارة لـFilGoal.com: "كل اختيارات كوبر جاءت متوقعة باستثناء مفاجأة واحدة فقط".

وأوضح "استبعاد حسام باولو من قائمة مصر يُعد مفاجأة كبيرة".

وأضاف "هو هداف الدوري في أخر موسمين وعامل أساسي في فوز سموحة في كل مباراة. استبعاده مفاجأة".

وأكمل حديثه قائلا: "أمر طبيعي انضمام شريف إكرامي بكل تأكيد. لا يوجد في مصر سوى الشناوي وإكرامي".

وماذا عن أيمن حفني؟ يُجيب نجم الأهلي السابق قائلا: "كنت أتمنى انضمام حفني إلى منتخب مصر".

وأتم "هو من النوع الذي أحب أن أراه. لاعب على مستوى مميز".

طالع أيضا

حلم المونديال - جعفر لـ في الجول: قائمة كوبر منطقية بسبب خطة الكونجو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب