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اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل اجتماع حسم ' ملاعب الجيش ' في الدوري

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اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل اجتماع حسم ' ملاعب الجيش ' في الدوري اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل اجتماع حسم ' ملاعب الجيش ' في الدوري

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري تأجيل اجتماع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد مع الأمانة العامة للقوات المسلحة بخصوص ملاعب الجيش في الدوري.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الأربعاء بلقاء سموحة أمام طنطا.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "تقرر تأجيل اجتماع أبو ريدة مع الأمانة العامة للقوات المسلحة ليوم الثلاثاء".

وأضاف "بسبب زيارة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لاتحاد الكرة المصري".

وواصل "الاجتماع سيتم عقده يوم الثلاثاء في الخامسة مساءً للحصول على موافقة لفتح ملاعب القوات المسلحة مرة أخرى لاستقبال مباريات الدوري".

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