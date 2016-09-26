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منتخب مصر لـ كلام في الجون: خماسية الوداد لن تهز ثقتنا في الشناوي

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منتخب مصر لـ كلام في الجون: خماسية الوداد لن تهز ثقتنا في الشناوي منتخب مصر لـ كلام في الجون: خماسية الوداد لن تهز ثقتنا في الشناوي

أكد احمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب أن الخماسية التي دخلت مرمي أحمد الشناوي في مباراة الزمالك والوداد لن تؤثر علي ثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر فيه.

منتخب مصر يدخل معسكره الاستعدادي لمباراة الكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 خلال أيام ويتواجد الشناوي على رأس حراس الفريق.

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وقال ناجي في تصريحات لبرنامج كلام في الجون عبر إذاعة ميجا اف ام إن ما حدث للشناوي يحدث لأفضل حراس العالم".

وأضاف "التحليل الفني للأهداف يؤكد أنه لا يتحمل المسؤولية وحده عن هذا العدد من الأهداف لأن الزمالك بشكل عام لم يحالفه التوفيق في هذا اليوم".

وأوضح أن جهاز لا يبني رأيه بالسلب أو الإيجاب تجاه أي لاعب وفق مباراة واحدة.

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