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مرتضى يمنع العماري من دخول نادي الزمالك.. والأخير يحرر محضرا ضده

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مرتضى يمنع العماري من دخول نادي الزمالك.. والأخير يحرر محضرا ضده مرتضى يمنع العماري من دخول نادي الزمالك.. والأخير يحرر محضرا ضده

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك منع مصطفى سيف العماري عضو مجلس الإدارة من دخول النادي.

وأعطى مرتضى منصور تعليماته لأمن نادي الزمالك بإيقاف سيف العماري ومنعه من دخول النادي.

من جانبه قال سيف العماري في تصريحات للصحفيين أنه توجه إلى مقر النادي لكنه فوجئ بوجود قرار من مرتضى بمنعه من الدخول.

وحرر مصطفى العماري محضرا في قسم شرطة العجوزة ضد مرتضى منصور بعدما منعه من دخول النادي.

وأكد العماري أنه التقط واقعة منعه من دخول النادي ولن يسكت عما حدث متمسكا بالحصول على حقه.

وشدد عضو مجلس الزمالك على أنه لن يتراجع عن موقفه ولن يسكت على حقه مها حدث من تطورات في الأمور.

ونشبت خلافات مؤخرا بين مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري بسبب هجوم الأخير على مجلس الزمالك ومساندته لجماهير أولتراس زملكاوي.

وكتب مصطفى سيف أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يهاجم مجلس الزمالك بسبب أزمة الجماهير، كذلك دخل في خلافات مع مرتضى عندما كان رئيس بعثة فريق كرة اليد للزمالك في المغرب بسبب الجماهير أيضا.

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فيديو اليوم السابع

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